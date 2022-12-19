Неизученный геноцид белорусского народа, устроенный Польшей - смотрите "В открытом доступе"

Всем известный факт, что немецко-фашистские оккупанты в 1940-х годах белорусскую столицу после себя оставили в руинах. Но из-за политкорректности не принято было говорить, что двумя десятилетиями ранее, в 1920-х, то же самое с Минском сделали поляки, практически уничтожив город. Это был настоящий и до конца не изученный геноцид белорусского народа, устроенный Польшей. Очень уж зловеще, а где-то и актуально звучит хроника столетней давности. Смотрите проект АТН, посвященный Году исторической памяти, "В открытом доступе".