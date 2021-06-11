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Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в здание института МВД

Как и в законе бумеранга, который обязательно вернется, так и с неотвратимостью наказания. Нарушил - закон настигнет. Белорусские правоохранители устанавливают личности возможных подозреваемых в хулиганстве. Сегодня ночью неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в дверь Могилевского института МВД. В результате ЧП никто не пострадал. По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества возбуждены уголовные дела.


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