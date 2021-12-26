Неизвестные эпизоды оккупации Беларуси в следующем году станут известны миллионам

О преступлениях, по которым не существует срока давности, и о сохранении исторической памяти белорусского народа. В апреле Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной.

Работа ведется сразу несколькими ведомствами страны: Генпрокуратурой, Комитетом госбезопасности, Минобороны, Следственным комитетом. Задействованы все архивы страны, ведь мы долгие десятилетия не знали о многих преступлениях нацистов на оккупированной территории. Опрос живых свидетелей, архивные материалы позволили выявить сотни фактов геноцида. Уже известны около 350 мест массовых захоронений. К раскопкам приступят в следующем году.

Установлены имена более 400 карателей и пособников нацистов. Они живут в семнадцати странах мира. Неизвестные эпизоды оккупации страны в следующем году станут известны миллионам. Агентство теленовостей готовит проект, в основе которого - десятки дел, хранящихся в архиве КГБ. Многие из них под грифом "секретно". Мы знаем и покажем нацистских преступников в лицо. Репортаж из прошлого Елены Бормотовой.

Невыдуманная история

Одно из самых закрытых учреждений Беларуси - архив Комитета государственной безопасности. Журналисты здесь крайне редкие гости. На стеллажах миллионы документов. Атмосфера, как и в других архивах республики. Но отличие в делах. На многих из них и сегодня стоит гриф "секретно". Эти секретные дела в следующем году лягут в основу наших новых документальных расследований.

Дело номер 26 578 - 35 томов. Проходят около десяти обвиняемых - пособники нацистских преступников. Среди них те, кто охранял лагерь смерти Озаричи. Факт, который до этого не афишировался. Считалось, что охраной лагеря занимался вермахт. Но в охранном батальоне числились и местные жители - соседи узников. Это они не разрешали людям разжигать костры, чтобы согреться. Это они стреляли из автоматов и станковых пулеметов в обессиленных стариков, женщин и детей.













Люди находились под открытым небом. Никаких построек. Даже шалаши немцы не разрешали строить, да там и не из чего было строить. Специальной комиссией установлено, что температурный режим был от 0 до минус 15 градусов. Например, в ночь с 15 на 16 марта, как свидетельствуют узники, сначала была метель, потом метель сменилась ледяным дождем, к вечеру мороз. И те узники, которые не двигались, практически все замерзли в ночь с 15 на 16 марта. Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти

Германия

Это подтверждают и немецкие архивы, ведь вермахт тщательно документировал происходящее, писал отчеты. Еще на Нюрнбергском процессе преступления против мирного населения в Озаричах назвали самым страшным и жестоким преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.













Ситуация там на самом деле была хуже. В концлагерях, даже если мы говорим об Аушвице или некоторых других, были хотя бы какие-то дома, туалеты, санитарные вещи и т. д. А там было просто поле, где концентрировались люди. Гебхардт Вайс, доктор исторических наук (Германия)

Гомельская область

Лагерь в болоте под открытым небом создавался по личному распоряжению Гитлера. От населенного пункта Озаричи до болот пару километров. На этих километрах несколько месяцев шли ожесточенные бои. Территория неоднократно переходила из рук в руки, поэтому в Германии решили создать живой щит из людей. 50 тысяч человек отделили наступающие части Красной Армии от позиции немецких войск. Но этого показалось мало.

В начале марта 1944 года по приказу Геринга в Полесскую область прибывает группа немецких микробиологов во главе с профессором Блюменталем. Их задача - определить место возможного применения бактериологического оружия. После осмотра линии обороны немецкой армии Блюменталь указал на болота в районе деревни Озаричи. Его помощник Гейман предлагает расширить эпидемиологический котел и создать еще два лагеря в деревнях Дерть и Подосинник. И когда сегодня мы говорим о лагере смерти Озаричи, имеем в виду сразу три лагеря. Их территория занимала более 5 га. Эта была настоящая фабрика смерти.

Фотографии - реальная картина нацистских злодеяний

Интересно, что и в Германии заводили уголовное дело по преступлениям, совершенным в Беларуси в годы Великой Отечественной. Центральная картотека ведомства по расследованию нацистских преступлений в немецком Людвигсбурге. Тысячи карточек, где указаны те, кто причастен к геноциду белорусского народа. Это и части регулярной армии, и гражданские лица из местного населения. Но дела прекращены, они так и не дошли до суда. А вот в Беларуси пособники нацистов получили реальные сроки.