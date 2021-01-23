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Неизвестные фотофакты жизни митрополита Филарета

Из фонда библиотеки выбрано два десятка работ, в том числе уникальныепасхальные и рождественские послания 1986 года, написанные лично митрополитомФиларетом.

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