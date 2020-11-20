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Неизвестные установили сверло на объездной дороге в Гомеле

Восемь автомобилей пробили колеса на объездной дороге в Гомеле. Неизвестные вбили сверло на проезжей части. На высокой скорости подобная ситуация может привести к серьезной аварии и даже трагедии. Инцидент случился недалеко от микрорайона Хутор. Информацию об этом написали пользователи соцсетей. Опасный участок огородили - на месте работает милиция. Вредителей сейчас ищут.

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