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Некачественное какао изъяли из продажи в Бобруйском районе
Во время проверки одного из ООО, реализующего пищевую продукцию, в Бобруйском районе был обнаружен какао-порошок российского производства.Об этом сообщает БелТА со ссылкой на информациюМогилевской областной инспекции Госстандарта.
По результатам исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" по физико-химическому показателю идентификации какао-порошка "Массовая доля жира (масла какао)".
Было установлено, что фактически показатель "массовая доля жира" составил 4% при норме от 12% до 20%. Как отметили специалисты, это не позволяет идентифицировать продукт как какао-порошок, вводит потребителя в заблуждение. "Изготовитель указанной продукции умышленно придал внешний вид и отдельные свойства какао-порошка, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", - подчеркнули они.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию указанного какао-порошка на территории страны.
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