Нехватка капитала - не преграда для открытия своего дела: как можно получить безвозмездную субсидию

Когда труд на земле подкреплен грамотной поддержкой, результат не заставляет себя ждать. Но в Беларуси точно так же работает формула успеха и в малом бизнесе. Государство готово вложиться в инициативу каждого, кто хочет работать и зарабатывать.

Открыть собственный цветочный магазин, стать изготовителем полуфабрикатов или запустить производство изделий на 3D-принтере - все это можно сделать за счет государства. Все больше белорусов, благодаря государственной безвозмездной финансовой поддержке, успешно запускают и развивают свое дело. Такой возможностью в республике только в 2026 году воспользовались более 900 человек.

Для многих из них именно стартовый капитал и стал тем самым решающим толчком, который позволил превратить давнюю мечту в реальный источник дохода.

Когда мечта оказалась сильнее страха, а желание развиваться в любимом деле - самой большой мотивацией. За плечами Натальи Капориной 26 лет бухгалтерского стажа на Белорусской железной дороге, 2 высших образования и твердая уверенность: лучше поздно, чем никогда.

Наталья Капорина, самозанятая:

"Я два года мечтала иметь свой бизнес, хотя бы маленький. Случайно в Instagram наткнулась на страничку первой белорусской кулинарной онлайн-школы и увидела всю прелесть изготовления полуфабрикатов. Случился щелчок в моей голове, я поняла, что нужно заниматься полуфабрикатами. Для начала, чтобы защитить свой бизнес-план, центр занятости отправил меня на курсы по бизнес-планированию и предпринимательству. Благодаря этим курсам, я уже знала, как написать бизнес-план, его защитила и в итоге получила субсидию, которой воспользовалась".

Благодаря поддержке государства год назад Наталья получила субсидию в размере 11 бюджетов прожиточного минимума (это немного больше 5 тыс. белорусских рублей). На эти средства могилевчанка закупила все необходимое оборудование для изготовления полуфабрикатов: от морозильной камеры и мясорубки до ножей и досок. С головой и большой любовью она окуналась в кухонные хлопоты, освободив от готовки десятки своих соотечественниц.

"Предлагаю полуфабрикаты мясные, рыбные, творожные, сырники с разными начинками. Люди уже полюбили их. Есть сырники для любителей с сахаром, есть для любителей здорового питания, есть для маленьких деток. Сейчас я ввожу в свое меню новинку - сырники на безлактозном твороге. Также начала делать чаи из натуральных ягод: облепихи, имбиря, малины, черники. Это тоже сейчас пользуется большим спросом", - поделилась самозанятая.

Павел Шагаев, индивидуальный предприниматель:

"Начиналось все с того, что я сам возил цветы, делал букеты. Сегодня у нас в Могилеве уже три магазина. Также есть большая платформа, которая предоставляет заказы по всей Беларуси. Теперь это крупный цветочный бизнес".

В 2018 году тогда еще инженер-строитель Павел Шагаев и представить не мог, что его красивая мечта воплотится. Сегодня мужчина признается, что это судьба, где государственная поддержка оказалась как нельзя кстати.

"На деньги субсидии был приобретен кассовый аппарат, инвентарь, мебель. Это помогло в развитии бизнеса. Государство на самом деле помогает всем, кто этого действительно хочет", - рассказал Павел Шагаев.

Цветочный бизнес не из легких. Конкуренция высокая. Но Павел не просто сумел начать свое дело, но и развить его. Ставку делает на качественный продукт. Представлен широкий ассортимент: розы, хризантемы, альстромерии и лилии. Цены низкие. Все вкупе за 8 лет позволило завоевать доверие и сформировать базу преданных клиентов.

Анастасия Белова, продавец:

"В День матери не было отбоя от покупателей, больше 100 человек прошли через наш магазин. Цветы подвозились просто с невероятной скоростью".

"Все для людей" - девиз, которого Павел придерживается и в жизни, и в бизнесе. Вспоминая свои первые шаги и непростой путь в цветочном деле, сегодня он помогает белорусам найти свое место под солнцем.

"У нас сейчас трудятся порядка 12 человек в Могилеве. Рабочие места мы создаем, потому что когда-то нам помогли. Теперь я считаю, что наш внутренний долг - помочь другим. Мы трудоустраиваем людей с ограниченными возможностями и помогаем им реабилитироваться", - отметил Павел Шагаев.

Могилевская область наравне с Гомельской и Минской - в лидерах по выдаче субсидий для организации собственного дела. Только в 2026 году могилевчанам выделено 140 субсидий. Как правило, чаще всего на востоке страны свое дело открывают мужчины. Активно развитием бизнеса здесь занялась и молодежь. В списке тех, кто воспользовался безвозмездной финансовой поддержкой, - инициативные белорусы до 31 года.

Мария Шапневская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

"Наибольшей популярностью пользуются такие виды деятельности, при которых сразу можно что-то мастерить и делать, например, СТО, парикмахерские, салоны маникюра, а также розничная торговля абсолютно разными товарами. Мы выдаем субсидию не только для открытия предпринимательской деятельности, но и также и на ремесленничество (это все, что мы делаем своими руками), а также для самозанятых".

Размер "государственных инвестиций" на коммерческие проекты в Беларуси с 1 ноября вырос. Сумма напрямую зависит от местности, где безработный планирует заниматься предпринимательством. Так, для организации бизнеса в городе можно рассчитывать на 11 бюджетов прожиточного минимума, а для открытия дела в малых городах, а также районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельской местности размер субсидии составит 15 БПМ. Если предпринимательская деятельность связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, будущий бизнесмен получит 20 бюджетов прожиточного минимума.

Екатерина Проценкова, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Данная мера реализуется в соответствии с законом о занятости, а также госпрограммой "Сбалансированный рынок труда" на 2026-2030 годы. Для того чтобы получить субсидию, во-первых, надо зарегистрироваться в качестве безработного, далее подать заявление на предоставление субсидии и предоставить бизнес-план. За 9 месяцев более 900 человек обратились за субсидией. Мы можем отметить рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом порядка 1 тыс. человек ежегодно получают данную помощь. Самые популярные сферы, в которых наши граждане себя реализуют в качестве ИП, - это строительная сфера, бьюти-сфера, перевозки и такси".

Субсидии - реальный, а главное рабочий шанс перезапустить карьеру или раскрыть свой предпринимательский талант. При этом государство подставляет не только плечо экономическое, но и образовательное.

"В помощь людям, которые хотят открыть свое дело, есть курсы по основам предпринимательской деятельности или бизнес-планированию. Это для того, чтобы они более четко сформулировали свои мысли, изучили налоговое законодательство, просчитали, какие налоги они будут платить и на какую прибыль выйдут", - отметила Мария Шапневская.

Структурная трансформация экономики требует гибкости. Субсидии для безработных - тот самый инструмент, который помогает инициативным людям найти себя, а государству - заложить прочный фундамент для стабильного развития страны.