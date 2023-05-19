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Некоторые белорусские лекарства скоро подорожают

Некоторые белорусские лекарства скоро подорожают

В Беларуси подняли предельные максимальные отпускные цены на некоторые отечественные лекарства, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Такое решение утверждено постановлением Минздрава № 76. Согласно документу, с 20 мая подорожают восемь фармпрепаратов.

Ценовой потолок поднимается на следующие препараты:

  • фолиевая кислота (упаковка 50 таблеток по 1 мг) будет отпускаться за 62 копейки вместо 58;

  • аминофиллин (эуфиллин, 30 таблеток по 150 мг) подорожает на 13 копеек и будет стоить 77 копеек;

  • морфина гидрохлорид (упаковка 10 ампул) будут продавать за 6,22 руб. вместо 5,18 руб.;

  • морфин-спинал (5 ампул) - 4,11 руб. вместо 3,43 руб.;

  • фентанил (10 ампул) будет стоит 6,66 руб. вместо 5,55 руб.;

  • фенобарбитал (20 таблеток, 10 мг) будут отпускать за 91 копейку (ранее - за 80 копеек);

  • метоклопрамид (10 ампул) - 2,08 руб. вместо 2,01 руб.;

  • галоперидол (25 ампул) - 4,14 руб. вместо 4,06 руб.

Фото: pixabay.com

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