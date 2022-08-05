Некоторые продукты после заморозки превращаются в яд, предостерегает гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие продукты будут нести серьезную угрозу здоровью, сообщает РИА Новости.

Три продукта являются наиболее опасными для заморозки. Первое - это сырые яйца. При замерзании скорлупа яйца треснет, и это приведет к проникновению бактерий. Поэтому сырые яйца можно заморозить, предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое.

Также врач не рекомендует отправлять в морозилку мягкие сыры, которые могут расслоиться и также стать уязвимыми для бактерий. Наконец, размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты запрещено повторно класть в морозилку, в противном случае они могут стать источником инфекций.

Также специалист предостерег от заморозки овощей, в которых высоко содержание воды, - огурцов, капусты и кабачков, зелени и салата, картофеля, молока и йогурта.

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