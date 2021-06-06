Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления, а большинство просто не могут скрыть негативного отношения к "предателю", который пытается казаться симпатичным "своим парнем". Такие откровенные впечатления прозвучали и в программе "60 минут" на российском канале.





