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Некоторые сотрудники РНПЦ "Кардиология" утром попытались устроить провокацию

О неуважении к коллегам и безответственном поведении, как ни странно, медиков. Некоторые сотрудники РНПЦ "Кардиология" утром попытались устроить провокацию и сорвать готовящийся мастер-класс, организованный на базе центра с участием 26 региональных докторов и российских специалистов. И под это мероприятие они специально организовали провокацию, в то время, когда коллеги съезжались к ним, выстроились в так называемую цепь солидарности. Вот только как можно выходить, зная, что приезжают гости, сотни людей?

Привлечь внимание провокационными действиями

Это как минимум неуважение к коллегамиз России. А если говорить прямо, своими безответственными действиями они подставили под угрозу жизни и здоровье людей. Целенаправленно. В итоге некоторых сотрудников РНПЦ задержали правоохранители. Тем не менее, мастер-класс состоялся. Он проходит в эти минуты. Все задержанные сотрудники РНПЦ отпущены и сейчас находятся на своих рабочих местах.

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