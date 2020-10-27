О неуважении к коллегам и безответственном поведении, как ни странно, медиков. Некоторые сотрудники РНПЦ "Кардиология" утром попытались устроить провокацию и сорвать готовящийся мастер-класс, организованный на базе центра с участием 26 региональных докторов и российских специалистов. И под это мероприятие они специально организовали провокацию, в то время, когда коллеги съезжались к ним, выстроились в так называемую цепь солидарности. Вот только как можно выходить, зная, что приезжают гости, сотни людей?



