Некоторые виды животных и растений исключат из новой редакции Красной книги Беларуси

В новой редакции Красной книгибудут исключены те виды животных и растений, численность которых сейчас стабильна. Об этом рассказал генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Александр Чайковский, пишет БелТА.

"В следующей редакции Красной книги появятся новые виды растений и животных. Те виды, численность которых на данный момент стабильна либо находится в процессе восстановления популяции, будут выведены. Кроме того, будут исключены те животные и растения, места обитания и произрастания которых увеличились. Специалисты и ученые сейчас активно работают в этом направлении", - сказал Александр Чайковский.

Он напомнил, что Красная книга Беларуси переиздается раз в 10 лет, а ее новое издание запланировано на 2025 год.

"Совсем скоро подходит срок переиздания Красной книги. В связи с этим с 2015 года собирается материал и определяется современное состояние популяций различных видов животных и растений. Инициатором выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оно определяет заказчика, который будет делать сводный перечень. Сейчас в Красной книге 202 вида животных и 303 вида растений, которые находятся на различных стадиях сохранности и жизнеспособности", - добавил гендиректор.