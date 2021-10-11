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Взрывчатые вещества и снасти обнаружила Госинспекция природоохраны у подозреваемых в браконьерстве
Нелегальное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и снасти обнаружила Госинспекция природоохраны у подозреваемых в браконьерстве. (Проверочные мероприятия прошли практически по всей стране).
Уголовное преследование грозит жителю Бобруйского района. Дома у мужчины нашли банки с порохом, а затем он сам признался, что на даче хранится оружие. В итоге изъят внушительный арсенал:мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом, масса патронов, отрезок тротиловой шашки и кусок тола. Общий вес взрывчатки около 170 граммов.
Следует отметить, что с начала года сотрудниками Государственной инспекции как самостоятельно, так и во взаимодействии с правоохранителями изъято 412 единиц огнестрельного оружия, из которых 251 незарегистрированное, в том числе 39 незарегистрированных нарезных стволов, а также более 6 тысяч патронов, из которых 3,2 тысячи к нарезному оружию. Также вскрыто 53 факта хранения взрывчатых веществ, таких как тротил, тол и порох.
Еще больше отличился житель Речицкого района. Оперативное подразделение во время осмотра его дома обнаружила не только нелегальный арсенал, но и каннабис: 8 кустов высушенного растения, 2 пакета предположительно с марихуаной, а в специально оборудованном шкафу - выращенный куст конопли. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". По оружию, взрывчатым веществам и боеприпасам назначены необходимые экспертизы. Изъяты несколько стволов, патроны, порох. И 14 мешков с сетями общей протяженностью снастей полтора километра. По признакам незаконного оборота оружия милиция проводит проверку.
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