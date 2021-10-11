Взрывчатые вещества и снасти обнаружила Госинспекция природоохраны у подозреваемых в браконьерстве

Следует отметить, что с начала года сотрудниками Государственной инспекции как самостоятельно, так и во взаимодействии с правоохранителями изъято 412 единиц огнестрельного оружия, из которых 251 незарегистрированное, в том числе 39 незарегистрированных нарезных стволов, а также более 6 тысяч патронов, из которых 3,2 тысячи к нарезному оружию. Также вскрыто 53 факта хранения взрывчатых веществ, таких как тротил, тол и порох.

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси