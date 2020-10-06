Нелицеприятно высказался в сети - попал в разработку правоохранителей

31-летний бобруйчанин за комментарий к посту о сотруднике милиции в одном из телеграм-чатов может быть привлечен к ответственности. Как рассказали в МВД, он оскорбился стража порядка, который составлял на него протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Бобруйске.