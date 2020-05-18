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Немайский прогноз на неделю. Надо ли опасаться за урожай?

В топе обсуждаемых сегодня тем и погода. А точнее, ее сюрпризы: мокрый снег, заморозки, дожди и температура на 3-7 градусов ниже нормы. Виной всему арктический воздух, который сформировался в Восточной Европе. И пока климатологи фиксируют температурные аномалии, аграрии делают ставку на строгое соблюдение технологий. Ведь от своевременных решений зависит продовольственная безопасность страны. Стоит ли опасаться за урожай, выясняла Юлия Токарь.

Дождь и порывистый ветер утром, в полдень небо над Минском просветлело. В 14 часов снова дождь, а вечером -солнце. И такая контрастная погода не только в столице и не только сегодня. Что говорить и про ночные перепады температур, и заморозки. Этот май климатологи всего мира уже вписывают в историю.

На такие перепады температур не рассчитывали и фермеры из Столбцовского района. Семья Путырских в этом сезоне решила выращивать спаржу. Культура достаточно новая для Беларуси. Богатая на витамины и микроэлементы, но при этом теплолюбивая. Поэтому нехватка солнца сказалась на урожае.

Минусовые температуры сказываются на урожае

За состоянием сельхозкультур сейчас пристально следят аграрии. Резкую смену погоды, например, почувствовали кукуруза и просо, а вот закаленные озимые на снежный май не отреагировали.

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Максимально сохранить посевы, а в случае необходимости быстро среагировать и пересеять. По такому алгоритму в ближайшее время будут работать аграрии всей страны. Упущенная выгода сегодня может дорого стоить завтра. Об этом говорил и Глава государства, подчеркнув важность строгого соблюдения агротехнологий.

С посадкой растений в открытый грунт стоит повременить

Получить хороший урожай на своем подворье стараются и дачники. Они руководствуются народным календарем. Вот и жительница агрогородка Вертелишки Елена Синякова лук, морковь и кабачки уже посеяла, а вот с огурцами и помидорами собирается повременить. Говорит, ночные заморозки могут повредить семена. Хотя в прошлом году в это время уже были первые всходы. Такого холодного мая Елена Леонидовна даже не припомнит.

А такая дополнительная защита для растений будет актуальна еще минимум неделю. Ведь синоптики теплых дней и ночей пока не обещают. Температура на 3-7 градусов ниже нормы, ливни, порывистый ветер и ночные заморозки, из-за которых на завтра объявлено штормовое предупреждение.

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