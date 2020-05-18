Немайский прогноз на неделю. Надо ли опасаться за урожай?

В топе обсуждаемых сегодня тем и погода. А точнее, ее сюрпризы: мокрый снег, заморозки, дожди и температура на 3-7 градусов ниже нормы. Виной всему арктический воздух, который сформировался в Восточной Европе. И пока климатологи фиксируют температурные аномалии, аграрии делают ставку на строгое соблюдение технологий. Ведь от своевременных решений зависит продовольственная безопасность страны. Стоит ли опасаться за урожай, выясняла Юлия Токарь.



Дождь и порывистый ветер утром, в полдень небо над Минском просветлело. В 14 часов снова дождь, а вечером -солнце. И такая контрастная погода не только в столице и не только сегодня. Что говорить и про ночные перепады температур, и заморозки. Этот май климатологи всего мира уже вписывают в историю.



На такие перепады температур не рассчитывали и фермеры из Столбцовского района. Семья Путырских в этом сезоне решила выращивать спаржу. Культура достаточно новая для Беларуси. Богатая на витамины и микроэлементы, но при этом теплолюбивая. Поэтому нехватка солнца сказалась на урожае.



