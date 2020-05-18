3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Немайский прогноз на неделю. Надо ли опасаться за урожай?
В топе обсуждаемых сегодня тем и погода. А точнее, ее сюрпризы: мокрый снег, заморозки, дожди и температура на 3-7 градусов ниже нормы. Виной всему арктический воздух, который сформировался в Восточной Европе. И пока климатологи фиксируют температурные аномалии, аграрии делают ставку на строгое соблюдение технологий. Ведь от своевременных решений зависит продовольственная безопасность страны. Стоит ли опасаться за урожай, выясняла Юлия Токарь.
Дождь и порывистый ветер утром, в полдень небо над Минском просветлело. В 14 часов снова дождь, а вечером -солнце. И такая контрастная погода не только в столице и не только сегодня. Что говорить и про ночные перепады температур, и заморозки. Этот май климатологи всего мира уже вписывают в историю.
На такие перепады температур не рассчитывали и фермеры из Столбцовского района. Семья Путырских в этом сезоне решила выращивать спаржу. Культура достаточно новая для Беларуси. Богатая на витамины и микроэлементы, но при этом теплолюбивая. Поэтому нехватка солнца сказалась на урожае.
Минусовые температуры сказываются на урожае
За состоянием сельхозкультур сейчас пристально следят аграрии. Резкую смену погоды, например, почувствовали кукуруза и просо, а вот закаленные озимые на снежный май не отреагировали.
Максимально сохранить посевы, а в случае необходимости быстро среагировать и пересеять. По такому алгоритму в ближайшее время будут работать аграрии всей страны. Упущенная выгода сегодня может дорого стоить завтра. Об этом говорил и Глава государства, подчеркнув важность строгого соблюдения агротехнологий.
С посадкой растений в открытый грунт стоит повременить
Получить хороший урожай на своем подворье стараются и дачники. Они руководствуются народным календарем. Вот и жительница агрогородка Вертелишки Елена Синякова лук, морковь и кабачки уже посеяла, а вот с огурцами и помидорами собирается повременить. Говорит, ночные заморозки могут повредить семена. Хотя в прошлом году в это время уже были первые всходы. Такого холодного мая Елена Леонидовна даже не припомнит.
А такая дополнительная защита для растений будет актуальна еще минимум неделю. Ведь синоптики теплых дней и ночей пока не обещают. Температура на 3-7 градусов ниже нормы, ливни, порывистый ветер и ночные заморозки, из-за которых на завтра объявлено штормовое предупреждение.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
Минск полностью готов ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов