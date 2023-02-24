Немецкие медики полностью вылечили от ВИЧ еще одного пациента

Немецкие медики сообщили о третьем успешном случае излечения от ВИЧ при помощи трансплантированных стволовых клеток костного мозга. Пациент получил их от донора с мутациями, которые делают иммунные клетки неуязвимыми для атак вируса иммунодефицита. Работа опубликована в журнале Nature, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дюссельдорфского университета.

"Проведенные нами опыты позволяют с уверенностью говорить, что мы можем подавить размножение ВИЧ при помощи комбинации из двух подходов - очистки организма пациента от зараженных иммунных клеток со "спящим" вирусом, а также трансплантации клеток иммунной системы с врожденным иммунитетом к ВИЧ. Это не позволяет вирусной инфекции возродиться", - заявил научный сотрудник Дюссельдорфского университета (Германия) Бьорн Йенсен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сейчас полностью излеченными от ВИЧ признают двух человек на Земле. Первый из них - "берлинский пациент", американец Тимоти Браун, получивший иммунитет к вирусу после пересадки костного мозга. Схожим образом от вируса иммунодефицита избавился "лондонский пациент", венесуэлец по имени Адам Кастильехо.

Их неуязвимость к вирусу связана с тем, что они получили костный мозг от донора, чей геном содержал мутации в генах CXCR4 и CCR5, лишающие ВИЧ возможность атаковать иммунные клетки человека или же замедляющие его распространение. Носители некоторых таких вариаций генов не всегда избавляются от вируса, но они почти всегда предотвращают развитие иммунодефицита.

Полное избавление от ВИЧ

Йенсен и его коллеги добились аналогичного успеха при лечении 53-летнего добровольца, который проходил лечение в университетской клинике Дюссельдорфа. В сентябре 2012 года его госпитализировали с острой формой миелоидного лейкоза, рака крови, для излечения которой больному требовалась экстренная трансплантация костного мозга.

Медикам удалось подобрать полностью совместимого донора, чьи стволовые клетки костного мозга содержали "анти-ВИЧ" мутацию в гене CCR5. Ученые воспользовались этим шансом и предложили "дюссельдорфскому пациенту" принять участие в эксперименте по очистке его организма от всех следов вирусной инфекции, на что тот согласился.

В феврале 2013 года больной успешно пережил все процедуры по очистке организма от опухолевых и здоровых клеток костного мозга, а также операцию по трансплантации стволовых клеток донора. Последующие пять лет больной постоянно принимал антиретровирусные препараты, а в 2018 году ученые приняли решение о прекращении терапии после исчезновения всех видимых следов инфекции.

Последующие четыре года наблюдений показали, что в организме "дюссельдорфского пациента" отсутствовали следы инфекции, что было многократно подтверждено в ходе опытов на мышах с частично человеческой иммунной системой, в чей организм вводилась сыворотка крови бывшего носителя ВИЧ. Это позволяет считать 53-летнего добровольца третьим в истории человеком, которому удалось полностью очистить свой организм от вируса иммунодефицита, подытожили исследователи.