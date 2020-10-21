Немецкие журналисты о ситуации в Беларуси

Подобные радикальные выходки заканчиваются всегда однотипно вне зависимости от точки на карте мира, где происходит подобное. При этом, какие силы стоят за тем или иным протестом и что движет митингующими - такими вопросами задаются все больше экспертов и средств массовой информации. Немецкий журналист Роберт Штайн и Томас Репер на интернет-портале NuoViso.TV обсудили ситуацию в Беларуси и задались вполне закономерным вопросом: "Что же не устраивает тех, кто выходит на улицы".



