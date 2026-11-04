Немецкий бизнесмен Кемпкенс: Президент Беларуси абсолютно прав в своих оценках

Заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости объединить усилия ради долгосрочного мира на евразийском пространстве нашли живой отклик у зарубежных гостей IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Политики, дипломаты и бизнесмены констатируют: в Европе растет колоссальная усталость от украинского кризиса. При этом Минск они видят авторитетным и надежным местом для будущих переговоров.

"Президент Лукашенко абсолютно прав в своих оценках. Люди устают от этого противостояния по многим причинам. Прежде всего, гибнут люди. Но этот кризис бьет и по каждому из нас. Вы видите, как правительства европейских стран тратят колоссальные средства налогоплательщиков совсем не на те нужды, а общество охвачено растущим страхом из-за напряженности на внешних границах. Нам всем пора серьезно задуматься и открыто признать: мы устали, и мы больше не можем себе этого позволить. Мы единое общество, живущее на одной планете и на одном общем континенте. В конце концов, какое расстояние разделяет Минск и Берлин? Всего 700-800 км, а до Мюнхена - чуть больше 1,2 тыс. км. По меркам современной глобальной политики это совсем рядом. Мы не имеем права об этом забывать", - отметил бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс.

"На мой взгляд, ключевой момент в речи Президента Беларуси - это призыв сесть за стол переговоров и совместно решить существующие проблемы. Он уделил огромное внимание конфликту между Россией и Украиной, а также двойственной роли Европы и Соединенных Штатов. Главный посыл очевиден: мы готовы к мирному диалогу. Давайте разговаривать, искать компромиссы и решать вопросы дипломатическим путем. Я убежден, что подобные площадки сегодня критически важны и эффективны. Они позволяют донести позицию до гражданского общества и до широкой международной аудитории. Я впервые в Беларуси, и эта страна мне очень нравится. Она очень красивая, а люди здесь невероятно дружелюбные. Такие мероприятия действительно помогают наводить мосты между народами и открывать Беларусь миру", - подчеркнул экономический аналитик из Пакистана Суджак Фарук.