Немецкий блогер высказался о политике США и страхе Запада перед славянской душой

"На протяжении более чем 120 лет за кулисами мировой политики США решают судьбы других стран. Им необходимо сохранить мировое господство, свой империализм. Любая конкуренция нежелательна, ее следует устранить. В том числе путем разъединения крупнейших стран в Европе - Германии, Франции и России. И поэтому очень сильна поддержка Польши и бывших стран Варшавского договора. Туда США вливали огромные деньги. В строительство дорог и другой инфраструктуры. Так они покупали себе друзей и хорошо им платили. И эти страны с помощью американцев создавали своего рода коридор между Россией и Германией. У них это, к сожалению, получилось. Об этом еще Збигнев Бжезинский писал в своей книге "Америка и мир". Таков общий ориентир внешней политики Соединенных Штатов", - сказал Ове Шаттауэр.

Немецкий блогер добавил: "Я часто ездил в Россию, теперь вот был и в Беларуси. Я знакомился со многими людьми. Я уже говорил, что как будто бы иду по стопам Рильке, я просто пленен Россией, я ощущаю близость с русскими людьми. С самого первого дня я находился в поисках того, что все великие писатели и поэты восхищенно называли "русской душой". И мне кажется, встречаясь с русскими людьми, с белорусами, я смог прикоснуться к этой душе, почувствовать ее и немного познать".

Ове Шаттауэр отметил, что Запад и США испытывают настоящий страх перед русской душой, глубоко уходящей корнями в природу и связанную с таким понятием, как Родина.

"Это русская душа, белорусская, славянская. Она противится всему тому, что представляет собой поверхностный, материальный мир Америки. Этот мир не имеет ничего внутри. Что сделали американцы, придя на новый континент? Они истребили его душу - индейцев, народ, проживавший на этой территории веками, буквально корнями вросший в эту землю. Американцы их уничтожили, лишили своих традиций и насадили свою искусственную, скоропортящуюся культуру из смеси Голливуда и кока-колы. И я думаю, что они видят и понимают, что огромная Россия и ее страны-соседи имеют то, чего не имеют они. У американцев нет глубинного духовного родства со своей родиной и своими традициями. Они боятся, потому что такие рассуждения таят в себе большую опасность для их пластикового мира", - отметил немецкий активист.