3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Немецкий блогер высказался о политике США и страхе Запада перед славянской душой
Немецкий активист, блогер Ове Шаттауэр высказался о политике США и страхе Запада перед славянской душой. Об этом пишет БелТА.
"На протяжении более чем 120 лет за кулисами мировой политики США решают судьбы других стран. Им необходимо сохранить мировое господство, свой империализм. Любая конкуренция нежелательна, ее следует устранить. В том числе путем разъединения крупнейших стран в Европе - Германии, Франции и России. И поэтому очень сильна поддержка Польши и бывших стран Варшавского договора. Туда США вливали огромные деньги. В строительство дорог и другой инфраструктуры. Так они покупали себе друзей и хорошо им платили. И эти страны с помощью американцев создавали своего рода коридор между Россией и Германией. У них это, к сожалению, получилось. Об этом еще Збигнев Бжезинский писал в своей книге "Америка и мир". Таков общий ориентир внешней политики Соединенных Штатов", - сказал Ове Шаттауэр.
Немецкий блогер добавил: "Я часто ездил в Россию, теперь вот был и в Беларуси. Я знакомился со многими людьми. Я уже говорил, что как будто бы иду по стопам Рильке, я просто пленен Россией, я ощущаю близость с русскими людьми. С самого первого дня я находился в поисках того, что все великие писатели и поэты восхищенно называли "русской душой". И мне кажется, встречаясь с русскими людьми, с белорусами, я смог прикоснуться к этой душе, почувствовать ее и немного познать".
Ове Шаттауэр отметил, что Запад и США испытывают настоящий страх перед русской душой, глубоко уходящей корнями в природу и связанную с таким понятием, как Родина.
"Это русская душа, белорусская, славянская. Она противится всему тому, что представляет собой поверхностный, материальный мир Америки. Этот мир не имеет ничего внутри. Что сделали американцы, придя на новый континент? Они истребили его душу - индейцев, народ, проживавший на этой территории веками, буквально корнями вросший в эту землю. Американцы их уничтожили, лишили своих традиций и насадили свою искусственную, скоропортящуюся культуру из смеси Голливуда и кока-колы. И я думаю, что они видят и понимают, что огромная Россия и ее страны-соседи имеют то, чего не имеют они. У американцев нет глубинного духовного родства со своей родиной и своими традициями. Они боятся, потому что такие рассуждения таят в себе большую опасность для их пластикового мира", - отметил немецкий активист.
Фото: БелТА
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов