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Немецкий журналист: В Германии почти никто не знает о том, что случилось в Хатыни
Деревню Хатынь на неделе посетила и немецкая делегация. Один из членов делегации - немецкий журналист Дирк Польманн, который работает над документальным фильмом-расследованием о геноциде белорусского народа.
Для большей части народа Германии то, что случилось на белорусской земле, - бесчеловечное преступление над беззащитными людьми. Геноцид, который не имеет срока данности.
Дирк Польманн рассказал, что он приезжал в Беларусь с одним из своих знакомых в ноябре. Его друг написал в "Википедии" историю про сожжение деревни, и ее за 3 минуты удалили. "Нас это заинтересовало, и мы приехали в Хатынь. Потом мы сделали проект об этом событии в большом немецком портале. У нас в Германии практически ничего не знают, что было в Беларуси. Единственный фильм про зверства фашистов здесь был выпущен в 2000 году, - обратил внимание немецкий журналист. - Основной вопрос, который я хочу задать в своем фильме, почему никто не знал об этой истории, почему никто не знает в Германии о том, что случилось в Беларуси. Я хочу найти внука немецкого солдата и познакомить его с белорусом, у которого предки погибли в этой войне. Чтобы они встретились друг с другом. Вообще идея фильма намного шире".
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