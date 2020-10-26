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Немирное воскресенье
Возглавить протест сейчас настойчиво пытаются маргиналы. Ведь, когда не получается создать нужный эффект, у деструктивных сил всегда находится в рукаве козырь, или камень. И вот уже в первых рядах - молодчики-радикалы, некоторые в состоянии опьянения, а вместо кричалок в головы сотрудникам правопорядка летят булыжники. Агрессивная толпа, разогретая ложью телеграм-чатов, становится просто неуправляемой и, сметая все на пути, бежит в сторону правоохранителей. Всего зафиксировано 19 протестных акций. Накануне за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека - из них в Минске 160. В результате пресечения противоправных действий пострадали два сотрудника ОМОН.
Рассказывает Александр Хоровец.
Очередное воскресенье у "невероятных" началось вот с таких криков, как вы можете слышать, а также с перекрытия дороги. Впрочем, ничего необычного, но это, к сожалению, как всегда, одна агрессия и непонятные лозунги.
С самых первых минут стало понятно - ни о каком мирном протесте речи уже не идет.
Но храбрость у этих протестунов лишь в толпе. К примеру, вот этот "змагар" что есть силы провоцирует нашу съемочную группу.
- Не трогайте меня пожалуйста, вы пытаетесь провоцировать меня, да?
- Нет, я Вас глажу.
Но, как только камера выключается, этот здоровяк начинает бить по ногам меня, чтобы никто не увидел.
- Позор-позор!
- Не стыдно?
-Нет, а вам не стыдно?
- Нам не стыдно. Мы в отличии от тебя говорим правду, не врем.
Знакомьтесь - это крикун Слава Ломоносов, экс-сотрудник БТ.
- Позор-позор!
Голосовые связки у Вас, Вячеслав, хорошо работают (плевок мне в лицо).
Ну вот, на все, что способны наши многоуважаемые змагары. Поорать, плюнуть в лицо. И они считают это красивым?
Впрочем, змагарам не до красоты. Агрессия, переходящая в бандитизм — вот их истинное лицо. Этот самый Слава Ломаносов целенаправленно ударил оператора нашей съемочной группы только за то, что он выполнял свою работу.
А вот еще одни примечательные танцы "змагара" на фоне стелы. Этот "невероятный" дает понять жестом силовикам, что отрежет им головы, а затем показывает FUCK. Что ж, ждем в скором времени оперативное видео из кабинета следователя.
А вот еще яркие портреты малолетних "змагаров", которые так стремятся свергнуть ненавистный режим. Правда, мама и папа об этом, по всей видимости, не знают.
- Вы с какого канала?
- Беларусь 1.
- Можете меня удалить потом, чтобы меня не спалить?
- А чего вы боитесь?
- Есть свои принципы.
- Родители знают, что вы здесь?
- Мне пофиг.
А вот еще один "змагар" с поллитра справедливости в себе.
- Весь народ хочет справедливости.
- Мне кажется, Вы нетрезвый, мужчина
- А откуда Вы?
- От вас запах идет алкоголя, почему вы нетрезвый?
- Я трезвый, да конечно.
- Вот вы хотите правду, я показываю правду, я у вас спрашиваю.
- У нас мирный протест, мы мирные, вы почему пришли?
- Освещаю вашу правду. Вы же все говорите, что БТ не освещает. Вот мы пришли и показываем все.
- Не надо меня снимать. Ты слышишь меня?
- Зачем Вы толкаете его?
- Он снимает меня!
И чем дольше толпа бесцельно бродила по улицам города, тем уровень агрессии становился выше.
Друзья мои, смотрите. В нас летит краска.
За что мне стыдно? За то, что я начинаю задавать вопросы, а они начинают бросать в меня краской? За это мне должно быть стыдно? Вы же хотели мнение, чтобы мы ваше показали. Мы его показываем. Но почему-то ваше мнение вас в телевизоре не устраивает. Почему?
Однако этот вопрос остался без ответа. Расхрабрившись, толпа двинулась на силовиков.
Противостояние также разыгралось у здания Центрального РУВД столицы. Это кадры с улицы Орловская. Радикалы стали бить в здании милиции стекла. Камни летели и в служебные автомобили. Стражи порядка вынуждены были применить свето-шумовые гранаты и оттеснить разъяренную толпу.
В итоге так называемый мирный протест перерос в радикальный. И всем действиям протестующих будет дана правовая оценка. Для некоторых "змагаров" светят реальные сроки.
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