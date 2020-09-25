Немирные протесты. Что происходит?

Какую позицию отстаивают те, кто выходит на улицы, сформулировать трудно. Очевидно одно: даже маленькие беспорядки в большом городе приносят массу неудобств его жителям. Уличные акции раздражают минчан.Об этом говорят и участившиеся звонки в службу 102, и реакция горожан на блокирование дорог, и шумное агрессивное поведение митингующих. Об этом наш следующий репортаж.



Знаете, что сейчас происходит? Кажется, милиции скоро придется защищать "змагароў", блокирующих дороги от разгневанных горожан. Телефонная линия 102 раскаляется от вот таких звонков. И это плохой сигнал.





Минчане недовольны протестными акциями

Это раздражение минчан можно понять. Оппозиция стала практически организованной преступной группой, координируемой из заграницы. Телеграм-каналы учат ее делать коктейли "молотова", сопротивляться милиции, устраивать расправы над инакомыслящими. Если телеграм вдруг замолкает, НЕХТА-югенд буквально не знают, что им делать.

Живи своим умом

Вот так, по щелчку, исчезает зов праведного сердца. Не знают, куда и зачем идти. Девчонки, вы же так до ближайшего отделения милиции доходитесь. Берите пример с этих, они поумнее вас будут, пожалуй. Остановимся и зафиксируем – каждое действие рождает противодействие. Закрепим. В ОМОН летит предмет, ОМОН на это реагирует.Браво! А теперь - внимание - самое интересное.

Telegram-каналы стравливают белорусов

Не перевелись умные люди! Эх, девчата! Ваши слова, да некоторым белорусам в уши. Давайте еще поговорим нападениях на ОМОН в первые дни беспорядков, об автомобильных таранах. И о том, как в европейских странах поступают с такими «мирными» демонстрантами. Это же все продолжается и сейчас. Вот что происходит, когда интернет воспитывает молодежь. Кстати, вопрос. А почему каналы, выступающие на стороне врага, призывающие к саботажу и нападениям на милицию, до сих пор не признаны террористическими организациями? Глас народа вопиет.

Детям не место в политике

Давайте посмотрим, какой же контингент вывела на улицы пропаганда из телеграма. Во-первых, это молодежь. Зачастую несовершеннолетняя. Во-вторых, что это за мода такая таскать еще и малолетних детей на несанкционированные митинги? Вы же понимаете, что в толпе с ними может случиться что угодно? И это сотни случаев, когда родители тащат их на площадь. С ума вы подходили, что ли? Господа протестующие, дети должны ходить в школы, а не на ваши цветные майданы. Особый пункт - хождение под мухой. Сколько таких шатается в толпе. Судя по тому, что они постоянно попадают в объективы камер - это немая часть митингующих.

Ущерб от протестов растет

Об ущербе можно говорить бесконечно. Только в первые дни он вылился городу в полмиллиона рублей. Каждая акция - это удар и по карману, и по нервам горожан, и по бюджету города. Поди, посчитай последствия от перекрытой дороги или закрытых объектов. Протесты на улицах уже откровенно не массовые, однако даже несколько человек, заблокировавших дорогу, могут доставить массу неприятностей двухмиллионному городу. Понимаете, как военная обстановка. Но это же нехорошо. Мы жили раньше спокойно, пускай, беднее, но не боялись никого, а сейчас в Беларуси боимся ходить. Особенно пенсионеры. Честно говорю.