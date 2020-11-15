Немирные протесты. Откровенно звучат призывы к травле, насилию и даже терактам

Битва за Беларусь, за безопасность и порядок на улицах продолжается. Политические ультиматумы и фантазии об общенациональной забастовке предсказуемо провалились, поэтому агрессивное меньшинство пробует взять ростом радикализма на акциях в городе. Впрочем, ничего удивительного - те, кто руководит этими протестами, уже не стесняются ничего. Они под аплодисменты польских и прибалтийских политиков самого высокого ранга уже откровенно, не стесняясь, призывают к травле, насилию и даже терактам. Чего стоят истории с блокировкой железных дорог. Правоохранители справляются. Выяснилось, что развалить страну не настолько просто, как развалить театр. Такие перформансы с элементами экстремизма правоохранители профессионально остужают с августа.



В этом месяце появились и приговоры по делам за беспорядки и акции вандализма

Наша еженедельная подборка лиц, действий и приговоров в рамках "немирного протеста", который показывает, с какими силами столкнулась Беларусь. Пойманный анархист со стажем Николай Дедок на фоне государственного белорусского флага учится Родину любить. Оппозиционные недоСМИ скромно называют его блогером, умалчивая о подвигах и отсидках анархиста. Сейчас у любителя террора под черным флагом найдены "коктейли Молотова", пачки денег и другие атрибуты для подрывной работы.

Но недолго черное знамя развевалось. Как же быстро, получается, Дедок переобулся. Обнародована запись допроса задержанного, распылившего газ в лицо милиционеру. По его словам, все вышло случайно. Просто невероятно – какие совпадения!





Два с половиной года за "коктейль Молотова"

Суд вынес приговор подростку, метнувшему подожженную бутылку 11 августа. По счастью промазал, зажигательная смесь упала рядом с милицейской машиной.

Завершено расследование в отношении мужчины, сбившего на машине милиционера 10 августа в Барановичах. После наезда водитель скрылся. Дело скоро окажется в суде.

Мама обвиняемого в изготовлении "коктейлей Молотова" пробует объяснить поступки сына. Он подготовил бутылки с зажигательной смесью для протестующих. Ночью 12 августа его взяли в Минске.

В Минске задержан один из блокировщиков дорог



Виновным в надругательстве над государственным флагом суд Жлобинского района признал 27-летнего молодого человека