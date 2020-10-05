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Немирные протесты прошли накануне в Беларуси. Игра в уличную демократию сценария своего не меняет
Заблокированные дороги, провокации в адрес силовиков и журналистов нашей съемочной группы. Ну и по традиции - бесцельные хождения по улицам. Как это было - в следующем сюжете.
Все по той же недоброй традиции седьмое воскресенье подряд по призывам западных телеграм-каналов в середине дня начинается очередная прогулка невероятных. Место сбора, как обычно, - центр города.
На этот раз по сценарию протестующие будут маршировать за освобождение якобы политзаключенных
Традиционно перекрыть проспект Победителей у митингующих не получилось. Впрочем, они остановили движение на проспекте Машерова. Как видим, здесь транспорт замер. Остановился - и будет огромная пробка, по всей видимости. И в этой пробке дискомфорт испытывали не только те водители и пассажиры, кто случайно оказался на Машерова, но и те, кто целенаправленно сюда ехал. Как, например, вот эта семья. И это тот случай, когда непонятно, то ли дочь заботится о здоровье своей пожилой мамы, то ли поняла, что такие семейные прогулки в первую очередь небезопасны.
По большому счету, заводаторы толпы делают все ради эффектных кадров для телеграм-каналов и иноСМИ
На многочисленные призывы правоохранителей освободить проезжую часть, протестующие отвечали лишь криками.
В итоге, чтобы хоть как-то освободить движение, силовики вынуждены были применить водометы. Правда, поливают, если честно, достаточно легонечко, просто, чтобы люди ушли с проезжей части. Прямо сейчас протестующие приблизились вплотную к силовикам. В солдат, по всей видимости, летят бутылки, не исключено, что камни. Во всяком случае, бутылки я лично видел. Чем это закончится - непонятно.
Среди протестующих - уже стандартный срез общества. В основном это молодые люди, которым, по всей видимости, просто некуда выплеснуть свой адреналин
Более получаса так называемые мирные протестующие пытались скомпрометировать силовиков. В итоге не получилось, и они, получив немножечко водички из водомета, направляются по проспекту Машерова в сторону Кальварийской. Поняв, что правоохранители на дешевые провокации не ведутся, свою агрессию толпа направила на нашу съемочную группу. Вот так мирные протестующие мешают работать телевидению. Постоянные идут провокации. На нас, по всей видимости, хотят напасть. Нас обступили и не дают работать. Постоянно оскорбляют при этом. По сути, ничего нового уличная демократия так и не продемонстрировала. Вновь намотав около 2 десятков километров, выплеснув всю агрессию на тех, у кого альтернативное мнение, и в очередной раз не найдя никакого конструктива, уличные революционеры, словно по команде, в районе 6 вечера разошлись по домам.
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