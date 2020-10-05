Немирные протесты прошли накануне в Беларуси. Игра в уличную демократию сценария своего не меняет

Заблокированные дороги, провокации в адрес силовиков и журналистов нашей съемочной группы. Ну и по традиции - бесцельные хождения по улицам. Как это было - в следующем сюжете.

Все по той же недоброй традиции седьмое воскресенье подряд по призывам западных телеграм-каналов в середине дня начинается очередная прогулка невероятных. Место сбора, как обычно, - центр города.



На этот раз по сценарию протестующие будут маршировать за освобождение якобы политзаключенных



Традиционно перекрыть проспект Победителей у митингующих не получилось. Впрочем, они остановили движение на проспекте Машерова. Как видим, здесь транспорт замер. Остановился - и будет огромная пробка, по всей видимости. И в этой пробке дискомфорт испытывали не только те водители и пассажиры, кто случайно оказался на Машерова, но и те, кто целенаправленно сюда ехал. Как, например, вот эта семья. И это тот случай, когда непонятно, то ли дочь заботится о здоровье своей пожилой мамы, то ли поняла, что такие семейные прогулки в первую очередь небезопасны.







По большому счету, заводаторы толпы делают все ради эффектных кадров для телеграм-каналов и иноСМИ



На многочисленные призывы правоохранителей освободить проезжую часть, протестующие отвечали лишь криками.

В итоге, чтобы хоть как-то освободить движение, силовики вынуждены были применить водометы. Правда, поливают, если честно, достаточно легонечко, просто, чтобы люди ушли с проезжей части. Прямо сейчас протестующие приблизились вплотную к силовикам. В солдат, по всей видимости, летят бутылки, не исключено, что камни. Во всяком случае, бутылки я лично видел. Чем это закончится - непонятно.





Среди протестующих - уже стандартный срез общества. В основном это молодые люди, которым, по всей видимости, просто некуда выплеснуть свой адреналин