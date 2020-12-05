3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Немирный настрой налицо
Отбрасывать цветочки и хвататься за оружие. Своих отнюдь не мирных намерений житель Молодечно даже не скрывал. Оскорблял милиционеров, а также в телеграм-каналах призывал применять насилие в отношении правоохранителей. По всей видимости, интернет-боец рассчитывал остаться нераскрытым. Однако стал фигурантом уголовного дела за оскорбление представителя власти.
В Гродно задержали дебоширов, которые повредили служебное авто
В Гродно задержали двух дебоширов, которые повредили служебный УАЗ. Милиционеров вызвали жильцы одного из домов по улице Домбровского. Просили успокоить шумных соседей. В квартире оперативники встретили выпивающих юношей. Парней, которые не живут в апартаментах, попросили на выход. Далее разговор продолжился уже с владельцами. А гости тем временем отправились к милицейскому авто. Несколько раз ударили по машине. Далее их путь пролегал уже в милицию.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера