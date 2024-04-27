Немцев: Новая Военная доктрина - документ, который обеспечивает безопасность Беларуси

Я знаю, что огромное количество белгородцев, курян, жителей Брянской области собираются на майские праздники ехать в Брест. Приграничный город, тоже рядом с Украиной, но собираются туда ехать из-за того, что там спокойнее, тише итам хорошо. Многие россияне, в том числе с приграничных территорий, едут в приграничные территории Беларуси. Это говорит о том, что в Беларуси безопасно. А безопасно почему? Потому что руководством страны создана ситуация, при которой какие-то атаки на Беларусь возможны только в режиме провокаций.

Александр Немцев, политолог (Россия)