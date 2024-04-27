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Немцев: Новая Военная доктрина - документ, который обеспечивает безопасность Беларуси

Изменилось время, изменились реалии. Беларусь стала полноценной ядерной державой. В связи с этим Концепция нацбезопасности предполагала документальное обновление. И это произошло. Плюс Президент Беларуси, представители силовых структур учли новые геополитические риски.

Это в первую очередь усиление военного контингента НАТО у границ Союзного государства и провокационные заявления со стороны Польши и стран Балтии. Поэтому обновленная Военная доктрина - это документ стратегического сдерживания от необдуманных действий европейских соседей. Документ, обеспечивающий безопасность белорусам и в том числе россиянам. Таким мнением поделился российский политолог Александр Немцев.

Я знаю, что огромное количество белгородцев, курян, жителей Брянской области собираются на майские праздники ехать в Брест. Приграничный город, тоже рядом с Украиной, но собираются туда ехать из-за того, что там спокойнее, тише итам хорошо. Многие россияне, в том числе с приграничных территорий, едут в приграничные территории Беларуси. Это говорит о том, что в Беларуси безопасно. А безопасно почему? Потому что руководством страны создана ситуация, при которой какие-то атаки на Беларусь возможны только в режиме провокаций.
Александр Немцев, политолог (Россия)

Какие-то преднамеренные, дискомфортные условия жизни для белорусов, в том числе с приграничных территорий, не сопоставимы с тем уровнем жизни приграничных территорий РФ. В частности, Курской, Белгородской областей. В целом в Беларуси спокойно.

"И это спокойствие хотят сохранить руководство Беларуси, и в принципе у них все для этого получается. Ядерное оружие является важным фактором сохранения этого спокойствия. Когда ни у кого и мысли не возникнет, чтобы войти на территорию Беларуси и оставить свой военный сапог", - подытожил политолог.

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