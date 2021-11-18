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Немцы попытались попасть на границу со стороны Польши, но их не пустили

Гостеприимство демонстрируют поляки даже к соседям по Евросоюзу. "Вам здесь не рады", "вы должны уехать" - такие рекомендации слышат все, от журналистов до правозащитников и гуманитарных конвоев.

"Варшава разворачивает всех неугодных. Значит, есть что скрывать", - резюмируют немцы, которые попытались попасть на границу со стороны Польши. В то же время белорусская сторона в любой момент готова предоставить в том числе иностранным СМИ место для работы на своей территории.

Вывод напрашивается сам собой - свобода слова там, где "демократия" еще не пустила свои корни.

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