Немцы попытались попасть на границу со стороны Польши, но их не пустили

Гостеприимство демонстрируют поляки даже к соседям по Евросоюзу. "Вам здесь не рады", "вы должны уехать" - такие рекомендации слышат все, от журналистов до правозащитников и гуманитарных конвоев.

"Варшава разворачивает всех неугодных. Значит, есть что скрывать", - резюмируют немцы, которые попытались попасть на границу со стороны Польши. В то же время белорусская сторона в любой момент готова предоставить в том числе иностранным СМИ место для работы на своей территории.