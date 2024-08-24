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"Я там устал от тесноты" - Сергей Книппель оставил все в Германии ради белорусского городка Береза
Новую главу собственной истории именно в Беларуси открыл Сергей Книппель. Для него провинциальный город нашей страны стал больше, чем просто местом проживания.
Наш герой развивает новое направление бизнеса, нашел новых друзей и просто наслаждается белорусским спокойствием после жизни в Германии. Репортаж Елизаветы Синяк.
Любимая работа, безбедная жизнь и своя недвижимость в одном из крупнейших городов Германии - у Сергея Книппеля было все из перечисленного. Но какой ценой?
Я устал там от этой тесноты. Кроме работы, ты ничего не видишь. Свободы никакой.
Нельзя, чтобы не только все вокруг работы крутилось. Крутишься как белка в колесе, в золотой клетке, а от этого ты ничего не видишь. Труднее стало во всем - как по работе, так и по деньгам. Мигрантов очень много, тесно становится. Жить было легче 20 лет назад, да. В данный момент не все оно так красиво, как выглядит или как многие видят.
Сергей родом из Казахстана. Еще подростком вместе со всей семьей переехал в Германию. Через время страна для него стала просто большой фирмой, а золотая клетка, наплывы беженцев и "эффективная интеграция ЛГБТ" в повседневную жизнь - новый фундамент страны, который стал рушить надежды на нормальную жизнь. Работая строителем дорог больше 20 лет в Германии, в конечном итоге проложил путь в Беларусь. Купил дом на окраине Березы.
Первый раз я приехал сюда в апреле с друзьями. Чисто, уютно, народ вежливый. Ценности человеческие, семейные здесь есть. Уверен, что они и дальше сохранятся, то, что там уже теряется - уважение какое-то к людям, друг к другу.
В планах у Сергея работать над фермой со своей командой, развиваться и приносить пользу стране и экономике.
В Беларуси Сергей впервые занялся животноводством. У старой фермы началась новая жизнь. Вместе с друзьями-партнерами развивает овцеводство. Теперь будни они проводят в кучерявой компании.
Здесь овцы рожают. Это овцы чисто романовской породы. Они ждут окота.
На сегодняшний день 154 головы. В основном мясного направления.
Хочется более новое, интересное. У нас сельское хозяйство сильно развито, а овцеводством немногие хотят заниматься.
В планах у нового жителя Беларуси также сделать ремонт в собственном доме и заполнить новую главу жизненной истории.
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