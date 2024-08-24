"Я там устал от тесноты" - Сергей Книппель оставил все в Германии ради белорусского городка Береза

Новую главу собственной истории именно в Беларуси открыл Сергей Книппель. Для него провинциальный город нашей страны стал больше, чем просто местом проживания.

Наш герой развивает новое направление бизнеса, нашел новых друзей и просто наслаждается белорусским спокойствием после жизни в Германии. Репортаж Елизаветы Синяк.

Любимая работа, безбедная жизнь и своя недвижимость в одном из крупнейших городов Германии - у Сергея Книппеля было все из перечисленного. Но какой ценой?

Я устал там от этой тесноты. Кроме работы, ты ничего не видишь. Свободы никакой. Сергей Книппель, житель г. Березы, переселенец из Германии

Нельзя, чтобы не только все вокруг работы крутилось. Крутишься как белка в колесе, в золотой клетке, а от этого ты ничего не видишь. Труднее стало во всем - как по работе, так и по деньгам. Мигрантов очень много, тесно становится. Жить было легче 20 лет назад, да. В данный момент не все оно так красиво, как выглядит или как многие видят.





Сергей родом из Казахстана. Еще подростком вместе со всей семьей переехал в Германию. Через время страна для него стала просто большой фирмой, а золотая клетка, наплывы беженцев и "эффективная интеграция ЛГБТ" в повседневную жизнь - новый фундамент страны, который стал рушить надежды на нормальную жизнь. Работая строителем дорог больше 20 лет в Германии, в конечном итоге проложил путь в Беларусь. Купил дом на окраине Березы.

Первый раз я приехал сюда в апреле с друзьями. Чисто, уютно, народ вежливый. Ценности человеческие, семейные здесь есть. Уверен, что они и дальше сохранятся, то, что там уже теряется - уважение какое-то к людям, друг к другу. Сергей Книппель, житель г. Березы, переселенец из Германии

В планах у Сергея работать над фермой со своей командой, развиваться и приносить пользу стране и экономике.





В Беларуси Сергей впервые занялся животноводством. У старой фермы началась новая жизнь. Вместе с друзьями-партнерами развивает овцеводство. Теперь будни они проводят в кучерявой компании.

Здесь овцы рожают. Это овцы чисто романовской породы. Они ждут окота. Дмитрий Манюк, ветеринар

На сегодняшний день 154 головы. В основном мясного направления. Виктор Качина, житель г. Березы, друг Сергея Книппеля

Хочется более новое, интересное. У нас сельское хозяйство сильно развито, а овцеводством немногие хотят заниматься.