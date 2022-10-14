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Ненависть к российскому народу и русскому языку взращивали со времен Второй мировой войны, заявила учитель кадетского корпуса г. Донецка

Ненависть украинцев к российскому народу и русскому языку взращивали еще со времен Второй мировой войны. Об этом в программе "Скажинемолчи" заявила учитель кадетского корпуса города Донецка Алена Левицкая. По ее словам, это стало явно заметно в начале двухтысячных, когда хотели полностью искоренить русский язык из всех сфер. Делали это постепенно: переводили фильмы, документацию, создавали ТВ-передачи на украинском языке. Референдум в апреле 2014 года стал переломным в судьбе страны: первые вертолеты, обстрелы и погибшие. Никто и предположить не мог, что это начнется и затянется на целых 8 лет.

26 мая началась война. Я помню это отчетливо. В этот день у меня ребенок пошел в школу, и я пошла в школу писать заявление, а у нас школа в пяти минутах ходьбы - на соседней улице. Я захожу в школу, а мне учительница говорит: "Вы знаете, вертолеты летят, начали обстреливать". Я отвечаю: "Да Вы шутите!" Я не поверила, написала заявление, выхожу - вижу вертолеты. Это было жутко.
Алена Левицкая, учитель кадетского корпуса им. А. В. Захарченко г. Донецка


Гостья программы - сопровождающая группы детей Донбасса, которые уже несколько лет приезжают к нам на оздоровление. Как проходит их период адаптации? Что чувствуют ребята, находясь в Беларуси? И как воспринимают то, что в последние годы происходит в Донбассе?

Каково это - жить под постоянными обстрелами? Насколько сильно это влияет на поведение и психику детей? И как сейчас живут и учатся дети? Полную версию программы "Скажинемолчи" смотрите на официальном YouTube-канале, а также присоединяйтесь к сообществу в Telegram.


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