Ненависть к российскому народу и русскому языку взращивали со времен Второй мировой войны, заявила учитель кадетского корпуса г. Донецка

26 мая началась война. Я помню это отчетливо. В этот день у меня ребенок пошел в школу, и я пошла в школу писать заявление, а у нас школа в пяти минутах ходьбы - на соседней улице. Я захожу в школу, а мне учительница говорит: "Вы знаете, вертолеты летят, начали обстреливать". Я отвечаю: "Да Вы шутите!" Я не поверила, написала заявление, выхожу - вижу вертолеты. Это было жутко.

Алена Левицкая, учитель кадетского корпуса им. А. В. Захарченко г. Донецка