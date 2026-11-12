Необходимо развивать сильные стороны регионов Беларуси, считает эксперт Гриц

Беларусь сильна регионами. Там сосредоточена ключевая отрасль экономики: сельское хозяйство, которое формирует немалую долю ВВП, экспорта и валютной выручки. И резервы еще есть - об этом на неделе говорили на семинаре в Могилевской области.

Необходимость индивидуального подхода к каждому региону определены особенностями географии и климата. От этого не уйти, это необходимо использовать.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"В Беларуси 118 административных районов. Из них, по оценке Минсельхозпрода и Академии наук, а такая оценка делается раз в пять лет, последняя была пару лет назад, около половины районов, а точнее 65, не являются благоприятными с точки зрения выращивания сельхозкультур. О чем это говорит? Это не значит, что их надо бросить. Там живут тысячи, сотни тысяч наших граждан. Это социальная ответственность государства перед своим населением. Это говорит о том, что надо развивать профильные для этих регионов виды деятельности. Это может быть агротуризм. Это может быть ориентация на деревообработку, о которой говорит глава государства. Это может быть народный промысел. И с этой точки зрения акцент только лишь на сельском хозяйстве, на выращивании сельхозкультур - он объективно не совсем правильный. Поэтому глава государства говорит о создании якорных предприятий, он говорит об аудите".