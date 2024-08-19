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Необычная Луна взойдет в небе над Землей 19 августа
Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать сегодня в ночном небе, когда сочетание суперлуния и "Голубой Луны" образует одно из самых завораживающих астрономических явлений этого года - "Осетровую Луну". Так называют одно из полнолуний, которое происходит в августе, пишет БЕЛТА.
Суперлуние можно будет наблюдать в небе 19 августа в 21:26 (по минскому времени). Это будет первое из четырех суперлуний в текущем году, следующие случатся 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
Первое в этом году суперлуние совпадет с "Осетровой Луной", что происходит достаточно редко - примерно раз в 10 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.
Согласно легенде, индейцы наблюдали, как в этот период осетры поднимались из глубоких вод на мелководье, что позволяло рыбакам получить богатый улов. Наряду с этим у полной луны августа есть и другие названия: "Урожайная", "Рисовая" и "Зеленая кукурузная".
Фото:pixabay.com
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