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Необычный синий автобус замечен на улицах Минска

Необычный синий автобус замечен на улицах Минска. Оказывается, это дом на колесах. На нем путешественник и журналист Герберт планирует посетить 193 страны.

И Беларусь в этом списке вторая. Первой была историческая родина владельца - Армения. В автобусе все условия для комфортной жизни: спальня, кухня, санузел. Есть даже своя библиотека и погреб для закаток.

Почему журналист решил задержаться в Беларуси?

С какими трудностями сталкивался на границе с Польшей и странами Прибалтики?

А также какими видит отношения Беларуси и его исторической родины - Армении?

Репортаж из автобуса - смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

Разделы:

ОбществоМинскТуризм

Теги:

туризмМинскпутешествие
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