Необычный синий автобус замечен на улицах Минска. Оказывается, это дом на колесах. На нем путешественник и журналист Герберт планирует посетить 193 страны.



И Беларусь в этом списке вторая. Первой была историческая родина владельца - Армения. В автобусе все условия для комфортной жизни: спальня, кухня, санузел. Есть даже своя библиотека и погреб для закаток.

Почему журналист решил задержаться в Беларуси?



С какими трудностями сталкивался на границе с Польшей и странами Прибалтики?



А также какими видит отношения Беларуси и его исторической родины - Армении?



Репортаж из автобуса - смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".