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Необычно теплый сентябрь и октябрь задержали перелетных птиц в Беларуси

По наблюдениям орнитологов, необычно теплый сентябрь и октябрь задержали перелетных птиц у нас. Например, многие цапли, зимородки и лебеди иногда вообще остаются зимовать. И если раньше на наших реках и водоемах зимовали около 10 тысяч уток, сейчас их в десятки раз больше.

Более теплолюбивые птицы уже давно улетели в теплые края. Наблюдать за их перемещением помогают специальные чипы. С их помощью орнитологи могут проследить, в какой стране пернатые.

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