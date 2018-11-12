Необычно теплый сентябрь и октябрь задержали перелетных птиц в Беларуси

По наблюдениям орнитологов, необычно теплый сентябрь и октябрь задержали перелетных птиц у нас. Например, многие цапли, зимородки и лебеди иногда вообще остаются зимовать. И если раньше на наших реках и водоемах зимовали около 10 тысяч уток, сейчас их в десятки раз больше.