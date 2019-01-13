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Необычное поздравление в рамках акции "Духовность семьи - благосостояние общества"

В Беларуси уже стало доброй традицией завершать праздничные новогодние и рождественские мероприятия масштабным семейным праздником. И сегодня на площадке у Дома Милосердия вновь приземлился вертолет, на котором прилетел Дед Мороз и поздравил всех ребят с праздниками. Визит новогоднего волшебника состоялся в рамках традиционной акции "Духовность семьи - благосостояние общества". Праздник проходит в столице уже в 15-ый раз. После общения со сказочными персонажами всех детей ждали увлекательные игры и спортивные мероприятия. Также ребята смогли отведать настоящей солдатской каши и блюда, приготовленные в трапезной Дома Милосердия.

Праздник продолжился концертом. На площадке у Дома Милосердия выступили как взрослые, так и подрастающие артисты.

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