Необычное поздравление в рамках акции "Духовность семьи - благосостояние общества"

В Беларуси уже стало доброй традицией завершать праздничные новогодние и рождественские мероприятия масштабным семейным праздником. И сегодня на площадке у Дома Милосердия вновь приземлился вертолет, на котором прилетел Дед Мороз и поздравил всех ребят с праздниками. Визит новогоднего волшебника состоялся в рамках традиционной акции "Духовность семьи - благосостояние общества". Праздник проходит в столице уже в 15-ый раз. После общения со сказочными персонажами всех детей ждали увлекательные игры и спортивные мероприятия. Также ребята смогли отведать настоящей солдатской каши и блюда, приготовленные в трапезной Дома Милосердия.



