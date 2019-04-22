Необычное увлечение. Житель Витебска коллекционирует шейные платки и галстуки

Шейные платки, бабочки и галстуки, модели советского легпрома и уникальные экземпляры ручной работы - всего более двухсот единиц насчитывает коллекция жителя Витебска. Галстук не только как элемент мужского гардероба, но и как предмет коллекционирования заинтересовал Владимира Удановского десять лет назад. В собрании несколько тематических групп: спорт, профессии, цветы и животный мир, мультфильмы и кино, города и страны.



В коллекции есть эксклюзивные экземпляры: например, галстук с часами, пластиковым футбольным мячом и даже музыкальный. Все предметы из своего собрания автор хоть единожды носил сам.