Необычного белого воробья заметили в Минске на проспекте Победителей

Как говорят орнитологи, это обычный домовой воробей, но с аномальной окраской оперения. Такая генная мутация у птиц встречается редко - при ней глаза остаются темными, а вот перья цвета не имеют. Кстати, последний раз полностью белого воробья в столице видели 15 лет назад.



Напомним, сейчас в Беларуси зарегистрировано более 300 видов птиц.