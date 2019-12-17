Необычную елку устанавливают у городской ратуши в Минске

Металлический каркас высотой в 12 метров уже смонтировали. Скоро на нем появятся и световые шары разных размеров - от 60 сантиметров до 1,5 метра. Всего у бесхвойной красавицы будет более 80 шаров, а в гирлянде почти 30 тысяч лампочек. Всего в Минске засияло около 30 новогодних елок. У каждой своя концепция и оформление.



