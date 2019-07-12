Необычную спасательную операцию сегодня утром провела команда МЧС

В Минске на пульт дежурного от прохожих поступило сообщение о том, что помощь нужна утятам. Они провалились в люк дождевойканализации и не могли самостоятельно выбраться. Спасатели достали семь малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. Позже их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов.