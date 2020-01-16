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Необычные явления января в проекте "Объективно"

Самые необычные явления января на протяжении недели фиксировали фоторепортеры информационного агентства БелТА. Предлагаем посмотреть эти кадры в нашем проекте "Объективно".

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