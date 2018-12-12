Необычный шахматно-шашечный турнир в Национальном историческом музее Беларуси

Все по-настоящему: игры, победы, призы и гроссмейстеры - учащиеся Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам. Но фигуры - из шоколада. Сеансы одновременной игры провели юные спортсмены с учащимися центра. Шоколадный чемпионат проходил на экспозиции музея "Искусство шоколада".