3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Необычный шахматно-шашечный турнир в Национальном историческом музее Беларуси
Все по-настоящему: игры, победы, призы и гроссмейстеры - учащиеся Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам. Но фигуры - из шоколада. Сеансы одновременной игры провели юные спортсмены с учащимися центра. Шоколадный чемпионат проходил на экспозиции музея "Искусство шоколада".
Победители и участники чемпионата, который в стенах Исторического музея проходил уже во второй раз, получили призы. Завершилось мероприятие интерактивной экскурсией по шоколадной выставке.
Президент
Все
Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Политика
Все
Общество
Все
ГПК: около 2,1 тыс. легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС
В Минске сотрудники милиции задержали 31-летнюю минчанку за незаконный оборот средств платежа
Квесты, встречи, дискотека - второй день "Марафона единства" в Лиде обещает много интересного
Крещение-2025: рассказываем, где организуют купели в Минске и Минском районе
В мире
Все
В Сочи зафиксировано несколько землетрясений - толчки почувствовали жители разных районов города
Около 50 британцев умирают в день, так и не дождавшись неотложной помощи
Цукерберг: Администрация Белого дома в грубой форме требовала удаления определенных публикаций
В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций
Регионы
Все
Происшествия
Все