Неонацисты запланировали встречу в Пинском районе, но МВД сорвало "вечеринку"

МВД Беларуси сообщило о попытке группы неонацистов под предлогом проведения концерта "тяжелой музыки" организовать незаконную массовую встречу в Пинском районе. Оперативную информацию брестские силовики отработали, в итоге установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Большинство из них весьма колоритные персонажи, причастные в том числе к беспорядкам в 2020 году, а также родственники участников боевых действий в Украине.