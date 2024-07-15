ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Неонацисты запланировали встречу в Пинском районе, но МВД сорвало "вечеринку"

МВД Беларуси сообщило о попытке группы неонацистов под предлогом проведения концерта "тяжелой музыки" организовать незаконную массовую встречу в Пинском районе. Оперативную информацию брестские силовики отработали, в итоге установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Большинство из них весьма колоритные персонажи, причастные в том числе к беспорядкам в 2020 году, а также родственники участников боевых действий в Украине.

В настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Организаторы (42- и 41-летний жители Пинского района) - за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Сотрудники ГУБОПиК на постоянной основе проводят оперативно-разыскные мероприятия в отношении представителей закрытых группировок и неформальных движений, состоящих из деструктивно настроенных молодых людей. Цель - профилактика и пресечение противоправной деятельности, в том числе экстремистской и террористической.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все