Неосторожно брошенное слово может грозить уголовным преследованием

В разработку милиции попала 29-летняя женщина. Ее негативный отзыв стал одним из многих, оставленных под видеороликом о работе инспекторов ГАИ в Бобруйске. Он был размещен на видеохостинге YouTube еще в ноябре. Как говорят правоохранители, девушка объяснить причину, побудившую ее написать негативный комментарий, не смогла. Вину признала и раскаялась. В МВД отметили, что ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности. В настоящее время проводится проверка, материалы которой будут переданы следователям для дачи правовой оценки.