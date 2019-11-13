Неожиданные советы по использованию корицы в быту

Корица - одна из старейших специй в мире. Она придает неповторимый вкус разнообразным блюдам, сладким и соленым. В дополнение к тому, что эта вкусная и полезная приправа имеет ряд полезных свойств, которые можно использовать в быту.



Осталось много еды и вы не хотите, чтобы она быстро испортилась? Оставьте палочки корицы в контейнерах, где вы храните свои блюда. Корица препятствует размножению бактерий.



Хотите дом, где пахнет корицей? Просто капните одну или две капли эфирного масла корицы на холодную лампу. Когда вы включите свет, тепло приведет к тому, что легкий аромат корицы заполнит комнату. Моль в доме способна натворить немало бед. Чтобы защитить одежду и книги от прожорливых мотыльков, разделите 4 палочки корицы на кусочки и смешайте с половиной чашки гвоздики и той же мерой черного перца. Поместите по одной столовой ложке этой смеси в саше и разместите их между одеждой, в книжных шкафах. Эта смесь не только отпугнет моль, но и оставит восхитительный аромат в ящиках и шкафах.



Пробуйте и наслаждайтесь результатом. А если у вас есть другие идеи, делитесь в нашей группе "ВКонтакте".



