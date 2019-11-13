3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Неожиданные советы по использованию корицы в быту
Корица - одна из старейших специй в мире. Она придает неповторимый вкус разнообразным блюдам, сладким и соленым. В дополнение к тому, что эта вкусная и полезная приправа имеет ряд полезных свойств, которые можно использовать в быту.
Осталось много еды и вы не хотите, чтобы она быстро испортилась? Оставьте палочки корицы в контейнерах, где вы храните свои блюда. Корица препятствует размножению бактерий.
Хотите дом, где пахнет корицей? Просто капните одну или две капли эфирного масла корицы на холодную лампу. Когда вы включите свет, тепло приведет к тому, что легкий аромат корицы заполнит комнату. Моль в доме способна натворить немало бед. Чтобы защитить одежду и книги от прожорливых мотыльков, разделите 4 палочки корицы на кусочки и смешайте с половиной чашки гвоздики и той же мерой черного перца. Поместите по одной столовой ложке этой смеси в саше и разместите их между одеждой, в книжных шкафах. Эта смесь не только отпугнет моль, но и оставит восхитительный аромат в ящиках и шкафах.
Пробуйте и наслаждайтесь результатом. А если у вас есть другие идеи, делитесь в нашей группе "ВКонтакте".
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов