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Неожиданный результат опроса польского телеканала в Гомеле

Неожиданным результатом для польского телеканала закончился опрос, с которым его сотрудники обратились к жителям Гомеля. На провокационный вопрос о якобы репрессиях получили отношение белорусов к тем, кто сидит за решеткой за участие в массовых беспорядках.

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