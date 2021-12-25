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Непогода стала причиной сразу нескольких крупных аварий на белорусских дорогах

Непогода стала причиной сразу нескольких крупных аварий. Трое погибших. Одно ДТП произошло в Воложинском районе. По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем "фольквагена", двигаясь в сторону столицы, не справилась с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, где оно лоб в лоб столкнулось с "тойотой". В результате пассажир "фольксвагена" погиб, личность мужчины устанавливается. Водитель "немца" в тяжелом состоянии в больнице. В ГАИ добавили, что в "тойоте" ехал годовалый малыш, его жизнь спасло детское кресло.

О ситуации на дороге и рекомендации ГАИ

Быть внимательными на дороге дорожная милиция рекомендует и пешеходам. Переходить дорогу следует, окончательно убедившись в безопасности на проезжей части.

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