Непогода стала причиной сразу нескольких крупных аварий на белорусских дорогах

Непогода стала причиной сразу нескольких крупных аварий. Трое погибших. Одно ДТП произошло в Воложинском районе. По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем "фольквагена", двигаясь в сторону столицы, не справилась с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, где оно лоб в лоб столкнулось с "тойотой". В результате пассажир "фольксвагена" погиб, личность мужчины устанавливается. Водитель "немца" в тяжелом состоянии в больнице. В ГАИ добавили, что в "тойоте" ехал годовалый малыш, его жизнь спасло детское кресло.