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Непогода в Беларуси - 2 человека погибли, 7 травмированы
В Беларуси из-за непогоды погибли два человека, еще семь травмированы, пишет БЕЛТА со ссылкой МЧС.
Вследствие вчерашней непогоды зафиксированы 372 случая падения деревьев в Брестской (9), Витебской (8), Гродненской (207), Минской (78) областях и в Минске (70). Упавшими деревьями повреждены 25 автомобилей. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.
Есть случаи со смертельным исходом. Так, в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле деревни Кучки в Минской области на территории кемпинга "Клевое место" упавшим деревом смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения. Ранее уже сообщалось, что в результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения, а ее подруга 1999 года рождения госпитализирована с травмами.
В результате порыва ветра произошло падение стекла с административного здания в Минске по улице Куйбышева, осколками которого травмированы девушка и ее брат.
Упавшей веткой дерева в лесопарковой зоне возле Комсомольского озера в Минске травмирован мальчик 2015 года рождения. Травмированные после оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения направлены на амбулаторное лечение.
Кроме этого, в Минске по улице Малосеребрянской в результате порыва ветра произошло обрушение части кирпичной стены частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены. Он был госпитализирован.
В результате порыва ветра в Узде Минской области на площадке по бульвару Дзержинского произошло опрокидывание надувного аттракциона с мальчиком 2018 года рождения, который был на высоте около 6 м, на находившуюся возле аттракциона девочку 2021 года рождения. Дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Фото:МЧС
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