Сорванная крыша, 5 поврежденных авто, 91 упавшее дерево, 566 обесточенных населенных пунктов - о последствиях непогоды в Беларуси рассказали спасатели

Грозы, ливни и сильный ветер до 27 м/с - в Беларуси снова непогода, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Грозовой фронт начал накрывать страну 28 июля. Сейчас спасатели ликвидируют последствия его прохождения.В результате разгула стихии пострадал населенный пункт в Слонимском районе - повреждена кровля жилого дома. Зафиксирован 91 случай падения деревьев. Повреждены 5 автомобилей в Гродно и Минске. Пострадавших нет.

Электроснабжение за последние сутки нарушалось в 566 населенных пунктах Беларуси. Было обесточено свыше 1 800 трансформаторных подстанций, 38 ферм. Отключения зафиксированы преимущественно в Гродненской, Витебской, Минской, Гомельской областях.