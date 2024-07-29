3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сорванная крыша, 5 поврежденных авто, 91 упавшее дерево, 566 обесточенных населенных пунктов - о последствиях непогоды в Беларуси рассказали спасатели
Грозы, ливни и сильный ветер до 27 м/с - в Беларуси снова непогода, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Грозовой фронт начал накрывать страну 28 июля. Сейчас спасатели ликвидируют последствия его прохождения.В результате разгула стихии пострадал населенный пункт в Слонимском районе - повреждена кровля жилого дома. Зафиксирован 91 случай падения деревьев. Повреждены 5 автомобилей в Гродно и Минске. Пострадавших нет.
Электроснабжение за последние сутки нарушалось в 566 населенных пунктах Беларуси. Было обесточено свыше 1 800 трансформаторных подстанций, 38 ферм. Отключения зафиксированы преимущественно в Гродненской, Витебской, Минской, Гомельской областях.
Продолжается и ликвидация последствий урагана, который обрушился на страну в середине июля. Так, в Гомельской области осталось подключить семь участков высоковольтных линий. По плану, работы будут завершены до 15 августа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов