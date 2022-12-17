Непогода в Беларуси - оперативные службы работают в усиленном режиме

Оперативные службы Беларуси работают в усиленном режиме из-за непогоды. Накануне вечером началась метель, но за ночь коммунальные службы оперативно убрали основные дороги. На данный момент в столице серьезных затруднений нет. Тем не менее возможны отклонения от расписания движения пассажирского транспорта из-за новых снегопадов.



Перенесены несколько рейсов в Национальном аэропорту Минск. На 9:30 с 6 утра перенесен рейс в Анталию, ночью был задержан рейс в Дубай. С небольшой задержкой улетел самолет в Сочи.