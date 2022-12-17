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Непогода в Беларуси - оперативные службы работают в усиленном режиме
Оперативные службы Беларуси работают в усиленном режиме из-за непогоды. Накануне вечером началась метель, но за ночь коммунальные службы оперативно убрали основные дороги. На данный момент в столице серьезных затруднений нет. Тем не менее возможны отклонения от расписания движения пассажирского транспорта из-за новых снегопадов.
Перенесены несколько рейсов в Национальном аэропорту Минск. На 9:30 с 6 утра перенесен рейс в Анталию, ночью был задержан рейс в Дубай. С небольшой задержкой улетел самолет в Сочи.
"Яндекс Карты" сообщают о 2-бальных пробках. В усиленном режиме работает МЧС, коммунальщики и другие экстренные службы. По-прежнему сложной сохраняется ситуация во дворах. Оранжевый уровень опасности на сегодня из-за сильного и мокрого снега объявлен в Беларуси. Ночью во многих районах, днем преимущественно по юго-востоку пройдут осадки. Ожидается мокрый снег, гололед. В отдельных районах туман, слабая метель.
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