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Непогода в Беларуси стала причиной падения 98 деревьев, повреждены 6 авто
Непогода стала причиной падения 98 деревьев, повреждены 6 авто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По уточненным данным, вследствие прохождения 19-20 июня грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с в 6 районах республики пострадали 27 населенных пунктов (Гродненская область - 24, Минская - 2 и Могилевская - 1). Повреждены кровли 76 жилых домов и 58 хозяйственных построек, 2 объектов соцкультбыта (один восстановлен) и 56 сельскохозяйственных зданий.
По информации Белорусской железной дороги, в результате падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении 29 пассажирских поездов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях составила до 2 часов 28 минут.
По данным ГПО "Белэнерго", по состоянию на 20.00 20 июня электроснабжение потребителей, нарушенное в результате прохождения грозового фронта, на территории республики было полностью восстановлено.
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