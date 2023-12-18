Непотушенная сигарета привела к возгоранию в Витебске, в Гродно в частной бане вспыхнул пожар - обзор чрезвычайных происшествий от МЧС

Обзор чрезвычайных происшествий подготовила Елизавета Лакотко.

Огонь унес жизнь мужчины в Речице. Все произошло в кирпичном гараже. Рядом с тлеющим картоном в подвале строения и обнаружили погорельца. Его вынесли на свежий воздух, однако реанимировать не удалось. Вероятно, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Предположительно, мужчина покурил и не затушил сигарету.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели на пожаре в Витебском районе. Как сообщили в МЧС, сигнализация сработала в общежитии. Языки пламени выбивались из окна последнего уровня трехэтажного здания. В ходе разведки в горящем жилом блоке на полу огнеборцы обнаружили погибшую женщину. При этом следов ожогов на теле не было. Причины ЧП выясняют специалисты.

Непотушенная сигарета привела к возгоранию в Витебске. Огонь разбушевался в квартире на первом этаже, подъезд был затянут гарью. Как рассказали соседи, внутри мог находиться человек. Дверь оказалась заперта. Бойцы МЧС вскрыли замок и попали в дымовую ловушку. В комнате спасатели обнаружили жильца без сознания. Его вынесли на свежий воздух. Пострадавший обгорел и отравился продуктами горения, ему предстоит лечение. Судя по поврежденной мебели, велика вероятность, что мужчина курил лежа на диване.

20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы укротить стихию в Гродно. Искра вспыхнула в частной бане. Люди не пострадали. А вот само строение повреждено изнутри. Обгорели перекрытия, закопчены стены и потолок. Предположительная причина пожара - нарушение правил пользования печью.

В Пинском районе рыбак вышел на тонкий лед и едва не утонул. Ему помогли спасатели и гражданские. Мужчина переохладился, но скоро пойдет на поправку.